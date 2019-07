Kırlangıçlar bu sene de matbaa içine yuva yaptı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’ de yerel bir gazetenin matbaasına her sene yuva yapan kırlangıçlar, bu yıl da geldi. Kırlangıçların, dünyaya gelen yavrularını besledikleri anları ilgiyle izleyen matbaa çalışanları, yavruların aç kalmaması için tatil günlerinde de gelip, iş yerinin kapısını açıyor.

Fevzipaşa Mahallesi’nde yerel gazeteye ait matbaa, her yıl kırlangıç kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Gün boyu çalışan matbaanın kapısı açık kaldığı için kırlangıçlar bu yıl da içeriye girip yuva yaptı. Çalışanlar da bu duruma alışık oldukları için kuşların yuva yapmasına izin verdi. Yuvalarını oluşturan kırlangıçların 3 yavrusu dünyaya geldi. Bir yavru doğduktan sonra yaşama tutunamazken, 2 yavru ise matbaa içerisindeki yuvada yaşama tutundu.

Matbaa çalışanları, yavru kırlangıçların aç kalmaması için tatil günleri de gelip, tesisin kapısını açıyor. Çalışanların duyarlı davranışı sayesinde dişi ve erkek kırlangıçlar, dışarıya çıkıp buldukları yiyecekleri getirerek yavrularını besliyor. Yavru kırlangıçların beslenme anı ise ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.

‘BİZ ONLARI ÇOK SEVİYORUZ, ONLAR DA BİZLERİ SEVİYOR’

Matbaanın baskı ustası Hakan Bozkuş, kırlangıçların her sene matbaalarına yuva yaptığını söyleyerek, “Bizim kırlangıçlar her sene buraya gelirler, yavru yaparlar. Ben onlar için tatil günlerimi heba edip, gelerek iş yerinin kapısını açarım. Bir şekilde yavrularını beslemeleri ve büyütmeleri için uğraşırım. Bu sene 2 yavrumuz var. Onlarla ilgileniyoruz. Biz onları çok seviyoruz, onlar da bizleri seviyor” dedi