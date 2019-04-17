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Kırlangıçlar inşaatı mesken tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geçen yıl kırlangıçların yuva yapması nedeniyle çalışmalara yaklaşık iki ay ara verilen TOKİ inşaatının dış cephesine kuşlar tekrar geldi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geçen yıl kırlangıçların yuva yapması nedeniyle çalışmalara yaklaşık iki ay ara verilen TOKİ inşaatının dış cephesine kuşlar tekrar geldi.

TOKİ tarafından bölgede iki yıl önce başlatılan 252 konutluk projenin tamamlanma aşamasına gelen 5 bloğundaki dış cepheye kırlangıçlar tekrar döndü. Yüklenici firma çalışanları binada çalışmalarını sürdürürken, inşaat alanında kırlangıç sesleri yankılanıyor.

İnşaat işçisi Yasin Karyağdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl inşaatın dış cephesine yuva yapan kırlangıçların bu sene tekrar geldiğini söyledi.

Havaların gün geçtikçe ısındığını ifade eden Karyağdı, "Kırlangıçların yuva yapması konusunda yetkililerin çare bulması gerekiyor. Şu an için bina içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış cephede küçük işlerimiz kalmıştı ancak kırlangıçlardan dolayı çalışmalarımıza ara verdik." dedi.

İşçilerden Muhammed Özer ise kırlangıçların özellikle inşaatların dış cephesini tercih ettiğini belirterek, "Yakın zamanda kırlangıçların yumurtlama dönemi. Yaklaşık iki ay sonra tekrar gideceklerini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

İnşaat kontrol sorumlusu Bülent Behlül de şantiye sahasında 252 konut, 16 derslikli okul, cami, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesi yapılacağını kaydetti.

Bloklar arasında bulunan dış cephelerde kırlangıç yuvalarının bulunduğunu anlatan Behlül, "Kırlangıçların gelmesinden dolayı zarar gören dış cephelerimizin tamiratını yapamıyoruz. Kuşlar, mevcut yuvalarına döndü. İlerleyen zamanlarda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki TOKİ inşaatının dış cephesinde, kırlangıç yuvaları nedeniyle yaklaşık 2 ay durdurulan çalışmalar, yavruların buradan uçması üzerine yeniden başlatılmıştı.

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Adıyaman Çelikhan inşaat kırlangıçlar

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