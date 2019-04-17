Kırlangıçlar inşaatı mesken tuttu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geçen yıl kırlangıçların yuva yapması nedeniyle çalışmalara yaklaşık iki ay ara verilen TOKİ inşaatının dış cephesine kuşlar tekrar geldi.

TOKİ tarafından bölgede iki yıl önce başlatılan 252 konutluk projenin tamamlanma aşamasına gelen 5 bloğundaki dış cepheye kırlangıçlar tekrar döndü. Yüklenici firma çalışanları binada çalışmalarını sürdürürken, inşaat alanında kırlangıç sesleri yankılanıyor.

İnşaat işçisi Yasin Karyağdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl inşaatın dış cephesine yuva yapan kırlangıçların bu sene tekrar geldiğini söyledi.

Havaların gün geçtikçe ısındığını ifade eden Karyağdı, "Kırlangıçların yuva yapması konusunda yetkililerin çare bulması gerekiyor. Şu an için bina içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış cephede küçük işlerimiz kalmıştı ancak kırlangıçlardan dolayı çalışmalarımıza ara verdik." dedi.

İşçilerden Muhammed Özer ise kırlangıçların özellikle inşaatların dış cephesini tercih ettiğini belirterek, "Yakın zamanda kırlangıçların yumurtlama dönemi. Yaklaşık iki ay sonra tekrar gideceklerini tahmin ediyoruz." diye konuştu.