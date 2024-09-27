Kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar... Küçük çocukların eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde, Van Valiliği'nin yaptığı halı sahayı gören öğrenciler orada oyun oynamak heyecanlandı. Küçük çocukların saha kirlenmesin diye içine girerken ayakkabılarını çıkarması sosyal medyada viral oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van Valiliği tarafından okulların bahçesine yapılan 76 halı sahanın tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 100 halı sahanın daha yapılmasının planlandığına yer verilen paylaşımda, "Çocuklarımızın spora olan ilgilerinin artması, akademik başarıların yanında ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerini sağlamaları için Valiliğimizin destekleriyle okullarımızın fiziksel altyapı ve olanaklarını güçlendiriyoruz" denildi.

Paylaşımda, Bahçesaray ilçesindeki Altındere İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yeni yapılan halı sahanın kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarak oyun oynamalarına ilişkin görüntülere yorum yağdı.

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(AA)