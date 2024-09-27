HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar... Küçük çocukların eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu

Kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar... Küçük çocukların eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu

27.09.2024 17:45
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Sonunda bu da oldu! Maymun şoförlü lüks spor araba çağırdı... 5000 Euro ödeyince gördüklerine inanamadı

Sonunda bu da oldu! Maymun şoförlü lüks spor araba çağırdı... 5000 Euro ödeyince gördüklerine inanamadı

Traktörüyle tarlaya Funda Arar'ın ismini yazmıştı, ikili bir araya geldi

Traktörüyle tarlaya Funda Arar'ın ismini yazmıştı, ikili bir araya geldi

Eski milli futbolcu Serhat Akın’ın uğradığı saldırı güvenlik kamerasında

Eski milli futbolcu Serhat Akın’ın uğradığı saldırı güvenlik kamerasında

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.09.2024 17:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yeni yapılan halı saha öğrencileri heyecanlandırdı. Öğrenciler, oyun oynamak için girecekleri saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı. O görüntüler sosyal medyayı salladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde, Van Valiliği'nin yaptığı halı sahayı gören öğrenciler orada oyun oynamak heyecanlandı. Küçük çocukların saha kirlenmesin diye içine girerken ayakkabılarını çıkarması sosyal medyada viral oldu.

thumbs_b_c_887dc46a85756f1dbdce302ef6452c11

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van Valiliği tarafından okulların bahçesine yapılan 76 halı sahanın tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 100 halı sahanın daha yapılmasının planlandığına yer verilen paylaşımda, "Çocuklarımızın spora olan ilgilerinin artması, akademik başarıların yanında ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerini sağlamaları için Valiliğimizin destekleriyle okullarımızın fiziksel altyapı ve olanaklarını güçlendiriyoruz" denildi.

Paylaşımda, Bahçesaray ilçesindeki Altındere İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yeni yapılan halı sahanın kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarak oyun oynamalarına ilişkin görüntülere yorum yağdı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

Ekran görüntüsü 2024-09-27 173240

Ekran görüntüsü 2024-09-27 173318

Ekran görüntüsü 2024-09-27 173336

Ekran görüntüsü 2024-09-27 173351

Ekran görüntüsü 2024-09-27 173408

Ekran görüntüsü 2024-09-27 173422

(AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Van halı saha öğrenci
En Çok Okunan Haberler
Binbir zorlukla açtığı kasanın içinden öyle bir şey çıktı... Polisi aramak zorunda kaldı

Binbir zorlukla açtığı kasanın içinden öyle bir şey çıktı... Polisi aramak zorunda kaldı

Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Müjdeli haber geldi: Radar cezaları iptal edilecek

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Müjdeli haber geldi: Radar cezaları iptal edilecek

Netanyahu BM'deki konuşması sırasında protesto! Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

Netanyahu BM'deki konuşması sırasında protesto! Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

Hem dini hem milli duyguları istismar etti! Bakanlık harekete geçti: 'Şehit kokusu' hakkında inceleme başlatıldı

Hem dini hem milli duyguları istismar etti! Bakanlık harekete geçti: 'Şehit kokusu' hakkında inceleme başlatıldı

Gaziantep'teki çete üyeleri yakalandı!

Gaziantep'teki çete üyeleri yakalandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.