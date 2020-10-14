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Kirli banyo suyunu satarak haftada 80 bin TL kazanıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Instagram modeli Emily Knight, fetiş hayranı takipçilerine kullanılmış iç çamaşırı ve kirli banyo suyu satarak bir servet kazanıyor.

Kirli banyo suyunu satarak haftada 80 bin TL kazanıyor!

Los Angeles’ta yaşayan ve Instagram modeli olan Emily Knight, ücret karşılığı paylaştığı özel selfieler sayesinde, hayranlarından bir servet kazanıyor.

Giyilmiş iç çamaşırı ve kullanılmış banyo suyunu satın almak isteyen takipçilere sahip olan 21 yaşındaki Emily “İnsanları şok etmeyi seviyorum. Takipçilerimden sürekli çılgın istekler alıyorum. İnsanlar giyilmiş iç çamaşırımı veya banyo suyumu almak istiyor. Bazıları ayaklarımın fotoğrafını veya videosunu görmek istiyor. Bugüne kadar karşılaştığım en tuhaf teklif, bir takipçimin kamera karşısında uyumamı istemesiydi” dedi.
Emily Knights, hayranlarından haftada bir servet kazanıyor.
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Emily’nin satışa sunduğu her ürünün farklı bir fiyatı var. Tek gün giyilmiş iç çamaşırı 500 dolar (4.000 TL), dört gün giyilmiş bir iç çamaşırı ise 1000 dolar (8.000 TL) karşılığında alıcı buluyor. Emily, çıplak bir şekilde kamera karşısında uyurken çektiği video içinse, dakika başına 20 dolar (160 TL) istiyor.

Geçmişte vale ve kuaför olarak çalışan Emily “Bu işe başlarken ne kadar kazanabileceğimi fark etmemiştim. İlk başta tembellik ettiğim için çok kazanmadım, ancak nakit akışı büyüdükçe yaptığım işte daha hırslı oldum. Şu an haftada 10.000 dolar (80.000 TL) kazanıyorum ve bu para giderek büyüyor” dedi.

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