"Kirli ittifakın Kürt kardeşlerimizi istismar etmesine izin vermeyeceğiz"

KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye’nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Bu gizli ve kirli ittifakın Kürt kardeşlerimizi istismar etmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettiğini, daha sonra İzmit ilçesinde mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle toplantı yaptıklarını anlattı.

Kurum, toplantıda kentsel dönüşüm konusunda önemli açıklamalar yaptığını aktararak, 13 bin vatandaşın yaşadığı 77,5 hektarlık 9 riskli alan ilan ettiklerini ve mağdur olmamaları için 4 farklı ilçede yaklaşık 540 hektar büyüklüğünde 7 rezerv yapı alanı belirlediklerini anımsattı.

Gölcük, Körfez, Kandıra ve Çayırova ilçelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini, yeri geldiğinde sanayi alanlarını şehir dışına taşıdıklarını, yeri geldiğinde de yerinde dönüşüm yaptıklarını anlatan Kurum, "Vatandaşlarımızı, sanayicimizi güvenli yapılara, güvenli iş yerlerine taşıdık. Birçok çalışmamız var ve olanca hızıyla sürüyor. Vatandaşımızın, sizlerin rızası olmadan hiçbir projeye imza atmıyoruz, atmayacağız. Yine sizlerin talepleri doğrultusunda çalışıyoruz, çalışacağız." diye konuştu.