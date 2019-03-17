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"Kirli ittifaktan memlekete hayır gelmez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ: - "Biz hiçbir zaman başka partilere oy veren kardeşlerimizi töhmet altına sokmuyoruz. İnsanlar inandığı için oy verdiler ama açıkça ifade ediyorum, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu kirli ittifaktan memlekete hayır gelmez"

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Biz hiçbir zaman başka partilere oy veren kardeşlerimizi töhmet altına sokmuyoruz. İnsanlar inandığı için oy verdiler ama açıkça ifade ediyorum, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu kirli ittifaktan memlekete hayır gelmez." dedi.

Akdağ, AK Parti'den yeniden aday gösterilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Proje Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sayısız projelere imza attığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın aslında 15 Temmuz'da kurulduğunu belirten Akdağ, "15 Temmuz gecesi Cumhur İttifakı'nı milletimiz kurmuştu. Hepimiz o gece sabaha kadar Erzurum'daydık. O meydana toplanan yüzlerce genç bir eliyle AK Parti'nin sembolü haline gelmiş Rabia, diğer eliyle MHP'nin kadim sembolü haline gelmiş bozkurt işareti yaptı. O gün gençler 'mesele vatanın bölünmez bütünlüğüyse, milletin birlikteliği, devletin bekası ise bayrağımız, ezanımız ise 82 milyon için gerisi teferruattır' dedi ve Cumhur İttifakı o geceden kuruldu." diye konuştu.

Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beraber olmanın elzem olduğu günde bir araya gelip yol arkadaşlarıyla Cumhur İttifakı'nı kurduklarını aktardı.

Yerel seçimlerin memleketin geleceği bakımında önemli olduğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"CHP'nin İYİ Parti ile ortaya koyduğu ittifak, yanlarına birçok şehirde maalesef Saadet Partisi yönetimini de eklediler, bu ittifak bazı yerlerde açıkça, bazı yerlerde de gizleyerek HDP ile hareket ediyor. Öyle ki HDP'nin büyükşehirlerde adayları yok, CHP'nin adaylarını destekliyorlar. HDP'nin Şanlıurfa'da, Adıyaman'da adayı yok, Saadet Partisi'ni destekliyor. HDP'nin Adana'da adayı yok, CHP'yi destekliyorlar. Mersin'de ise İYİ Parti'yi destekliyorlar. Biz hiçbir zaman başka partilere oy veren kardeşlerimizi töhmet altına sokmuyoruz. İnsanlar inandığı için oy verdiler ama açıkça ifade ediyorum, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu kirli ittifaktan memlekete hayır gelmez."

- "Bizim ayağımızda çarık yokken hepinize birden, topunuza birden tamzara çaldırdık"

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de Erdoğan ve Bahçeli'nin her şeyi bir kenara bırakıp bir araya gelerek ülkedeki beka sorununu çözmek için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını söyledi.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Güllüce, şöyle konuştu:

"Bizim ayağımızda çarık yokken hepinize birden, topunuza birden tamzara çaldırdık. Biz 80 milyonuz, bize nasıl galip geleceksiniz, bizi nasıl böleceksiniz, bize nasıl gücünüz yetecek, topunuz gelin, topunuz. Biz Aziziye'de ayağımızda çarığımız yokken süngümüzle çekicimizle baltamızla sizlere tamzara çaldırdık, bütün dünyaya meydan okuduk. Siz şimdi 82 milyonun tankını, topunu yapan, uçağını yapan ve 'Bu bayrak benim' diyen bir ülkeyle başa çıkamazsınız."

Mehmet Sekmen de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, ülkenin bekası söz konusu olunca birlik ve beraberlik içinde hareket ettikleri için teşekkürü borç bildiğini söyledi.

Sekmen'in konuşması sırasında, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gönderdiği ve Sekmen'e desteğini dile getirdiği görüntüsü izletildi.

Sekmen, daha sonra katılımcılara 5 yıl içinde yapacakları projeleri anlattı.

Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'ndaki toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP ve AK Parti yöneticileri, ilçe belediye başkan adayları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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