Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Biz hiçbir zaman başka partilere oy veren kardeşlerimizi töhmet altına sokmuyoruz. İnsanlar inandığı için oy verdiler ama açıkça ifade ediyorum, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu kirli ittifaktan memlekete hayır gelmez." dedi. Akdağ, AK Parti'den yeniden aday gösterilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Proje Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sayısız projelere imza attığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın aslında 15 Temmuz'da kurulduğunu belirten Akdağ, "15 Temmuz gecesi Cumhur İttifakı'nı milletimiz kurmuştu. Hepimiz o gece sabaha kadar Erzurum'daydık. O meydana toplanan yüzlerce genç bir eliyle AK Parti'nin sembolü haline gelmiş Rabia, diğer eliyle MHP'nin kadim sembolü haline gelmiş bozkurt işareti yaptı. O gün gençler 'mesele vatanın bölünmez bütünlüğüyse, milletin birlikteliği, devletin bekası ise bayrağımız, ezanımız ise 82 milyon için gerisi teferruattır' dedi ve Cumhur İttifakı o geceden kuruldu." diye konuştu.

Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beraber olmanın elzem olduğu günde bir araya gelip yol arkadaşlarıyla Cumhur İttifakı'nı kurduklarını aktardı. Yerel seçimlerin memleketin geleceği bakımında önemli olduğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti: "CHP'nin İYİ Parti ile ortaya koyduğu ittifak, yanlarına birçok şehirde maalesef Saadet Partisi yönetimini de eklediler, bu ittifak bazı yerlerde açıkça, bazı yerlerde de gizleyerek HDP ile hareket ediyor. Öyle ki HDP'nin büyükşehirlerde adayları yok, CHP'nin adaylarını destekliyorlar. HDP'nin Şanlıurfa'da, Adıyaman'da adayı yok, Saadet Partisi'ni destekliyor. HDP'nin Adana'da adayı yok, CHP'yi destekliyorlar. Mersin'de ise İYİ Parti'yi destekliyorlar. Biz hiçbir zaman başka partilere oy veren kardeşlerimizi töhmet altına sokmuyoruz. İnsanlar inandığı için oy verdiler ama açıkça ifade ediyorum, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu kirli ittifaktan memlekete hayır gelmez." - "Bizim ayağımızda çarık yokken hepinize birden, topunuza birden tamzara çaldırdık"