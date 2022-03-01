Kirli ve tozlu eve tahammül edemeyenler için en iyi temizleyiciler

Yaşam alanlarında toz, kir ve dağınıklık olması kaçınılmaz bir durum. Bu nedenle temizlik herkes için vazgeçilmez işlerden biri. Ancak kimi zaman temizlik yapmak yorucu ve oldukça zahmetli olabiliyor. Böyle durumların önüne geçmek içinse doğru temizlik ürünlerini bulmak gerekiyor. Pratik ve etkili ürünlerle temizlik bir eziyet olmaktan çıkıyor. Yüzey temizleyiciler, çamaşır deterjanları mikrofiber bezler ve çok daha fazlası ile temizliği eğlenceye dönüştürmek mümkün. Bu işlevsel ürünlerin hangileri olduğunu merak ediyorsanız buyurun.

1. Temizliğin olmazsa olmazı: Mikrofiber bez

Temizliğe başlarken mutlaka elinizde bulunması gereken ürünlerden biri olan bu bezi tüm yüzeylerde çizik, iz, leke oluşturmadan kullanabilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla tüm yüzeyleri hızlı ve etkili şekilde temizleyen bu bezler adeta evinizin kahramanları olacak. Mikrofiber özellikli bez silinen yüzeyde pamukçuk ya da iz bırakmıyor. Ardından kurulama yapmaya da hiç gerek yok. Bu ürün ekstra efor olmadan dağ gibi gözüken işleri pratikleştiriyor. Anti bakteriyel özelliği ise temizliğin yanı sıra hijyen de sağlıyor. Rengarenk görünümleriyle size enerji verecek bu bezlerle yüzeyleri silmek artık çok kolay.

2. Temizlik ve hijyen deyince ilk akla gelen: Çamaşır suyu

Çamaşır suyu, temizlik deyince akla gelen ürünlerden biri. Çamaşır suyu bilindiği üzere ağır bir kokusu olan ve solunduğunda, cilde temas ettiğinde zarar verici özelliği bulunan bir ürün. Fakat önereceğimiz ürün, yüksek sonuç verirken diğer yandan hafif kokulu olmasıyla diğerlerinden bir hayli ayrılıyor. Bingo Oksijen Nefes Aldıran Hijyen; klasik çamaşır suyu kokusundan sizi kurtararak rahat bir kullanım sağlıyor. Hafif kokulu olmasının sebebi ise klorsuz olması. Güçlü formülü sayesinde yüzeylerde kalıntı, leke bırakmıyor. Uygulanan yüzeyde binlerce mikro baloncuk oluşturarak yağ ve kireç üzerinde güçlü bir etki yaratıyor.

3. Doğal formül ile kesin çözüm: Cif Sprey

Bazı markalar o kadar yaygın ve etkili ki aynı türdeki tüm ürünler aynı marka ismiyle anılıyor. İşte Cif de o markalardan biri. Uzun yıllardır temizliğin baş tacı olan Cif ürünlerinin en doğal ve yeni üyelerinden biri, temizlikte size yardımcı olmaya geliyor. Limon ve karbonat içerikli Cif Doğanın Gücü; organik yapısıyla sağlığınızı korurken kirlerle etkili şekilde savaşmanıza yardımcı oluyor. Bu ürün mutfakta adeta sağ kolunuz olacak. Yağ lekelerini kolayca gideren ürün mutfağın tüm alanlarında kullanılmak için uygun. İçindeki limon yağının verdiği ferah koku ise temizlik deneyiminize hoşluk katmak için yeterli.

4. Yüzeyleriniz pırıl pırıl olsun diye: Mr. Muscle Yüzey Temizleyici

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Temizlikte en çok vakti yüzey temizliğine mi ayırıyorsunuz? Kabasını alayım, deterjanla ovalayayım, Arap sabunuyla sileyim derken bir bakmışsınız saatler geçmiş. Önereceğimiz ürün ile artık bu kadar zorlanmayacaksınız. Parkelerde, seramiklerde, fayanslarda ya da mermerlerde; kısacası tüm sert yüzeylerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Mr. Muscle Konsantre Yüzey Temizleyici karşınızda. Bu ürün zamandan kazanmanızı sağlarken bir yandan da size tertemiz yüzeyler mis gibi kokular vadediyor. Üç farklı koku seçeneği arasından dilediğinizi seçerek kolay temizliği keyfini sürmeye hemen başlayabilirsiniz.

5. Kireç savaşçısı: Porçöz Pas ve Kireç Çözücü

Kireçli sular temizlik açısından oldukça zorlayıcı olabiliyor. İçeriğinde kireç ve klor bulunan çeşme suları; çaydanlıkların, bardakların baş düşmanı. Su ile temas eden yüzeylerde kireç tortuları ve lekelerle karşılaşıyorsanız bu ürünü mutlaka evinizde bulundurmalısınız. İşte karşınızda Porçöz kir ve pas çözücü! Etkin formülü ile kireçli olan yüzeylere döküp birkaç dakika bekledikten sonra durulayın. Çelik çaydanlıklarda bir süre bekletip ardından yıkayın. Kireç tortularından ve lekelerden eser kalmayacak.

6. Grileşmiş tülleriniz artık bembeyaz: Kosla Vanish Oxi Action

Rengiyle evlerde dekorasyonun en önemli tamamlayıcısı olan tül perdelerin temizliği hiç kolay değil. Özellikle mutfak ve oturma odası gibi alanlarda tüller grileşiyor ve pek hoş olmayan bir görünüme bürünüyor. Ama artık grileşen perde devri bitti. Bu ürünle bembeyaz perdelere tekrar "Merhaba." diyeceksiniz. Vanish Kosla Oxi Action; iki kat beyazlatıcı formülü ile tüllerinizi tek yıkamada bembeyaz yapıyor ve parlatıyor. Sobalı bir evde oturuyorsanız ya da sigara kullanıyorsanız bu ürün hayat kurtarıcı olacak. Üstelik çamaşır suyu içermediğinden tüllerinizi yıpratmıyor.

7. Kirlerden 5 saniyede kurtulun: Asperox Sarı Güç

İşten eve geldiğinizde bir de temizlik yapmak çok yorucu olabilir. Bu nedenle işinizi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir temizleyiciye ihtiyacınız var. Asperox Sarı Güç etkin formülü ile neredeyse tüm yüzeylerde kiri, pası, yağı 5 saniye içinde söküp atıyor. Fırın, aspiratör, davlumbaz, ocak, PVC, musluk, mermer, tezgâh, tencere, tava her yüzeyde güvenle kullanılabiliyor. Sarartıcı ve paraben içermeyen ürün dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmış. Bu özelliği sayesinde Asperox'u evlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

8. Hassas ve alerjik ciltler için özenli koruma: Green Clean Sensitive

Hassas ve alerjik bir cilde sahipseniz temizleyici seçiminde çok daha hassas olmalısınız. Çünkü ürünlerin içindeki kimyasallar cildinizin tahriş olmasına neden olabilir. Bu gibi sorunlardan korunmak için organik ve etkili bir temizleyici keşfetmeye ne dersiniz? Green Clean Sensitive Bitkisel Bulaşık Deterjanı bulaşık yıkarken ellerinizin zarar görmesinin önüne geçecek kullanışlı bir ürün. Ürün; parfümsüz, boyasız ve bitkisel kaynaklı formülü sayesinde hassas ve alerjik ciltliler için kullanıma uygun. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, tahrişe sebep olmuyor. Bulaşıkları yağlardan ve kirlerden en iyi şekilde arındırıyor. Ayrıca vegan olması ile hayvan severlerin de gönlünü fethediyor.

9. Şimdi sıra kıyafet temizliğinde: OMO Hijyen

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Çamaşır yıkamak da temizliğin en önemli parçalarından biri. Ancak doğru deterjanı bulduktan sonra pek de zahmetli bir iş değil. Çamaşırları yıpratmayacak, hijyen sağlayacak bir ürün arıyorsanız çok da uzaklara bakmanıza gerek yok. Hem hijyen hem uygun fiyat yönünden OMO Hijyen tam size göre! Ürün zorlu lekelerle başa çıkmak için etkili bir formüle sahip. Hoş ve ferah kokusuyla da çamaşır yıkama deneyimini daha hoş bir hale getiriyor. Ürün; doğada kolayca yok olabilen, yenilenmiş ambalajı sayesinde doğaya da katkı sağlıyor.

10. Kıyafetleriniz mis gibi kokacak: Yumoş Ekstra

Çamaşırlara deterjanından sonra sıra yumuşatıcı önerisinde. Yumuşatıcılar kumaşların zarar görmeden yumuşacık kalmasını sağlıyor ve hoş kokuları ile özel bir deneyim yaratıyor. Yumoş Extra’nın Koku uzmanlarıyla geliştirilmiş ferahlık kapsülü içeren kalıcı koku ve ferahlık sağlıyor. Renk uzmanlarının geliştirdiği renk kilidi özelliği, giysilerinizin renklerinin daha uzun süre yeni gibi kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca geliştirilen özel formül, deterjanın etkisini nötralize ederek cildinize nazik bir dokunuş sunuyor. 5 farklı koku seçeneğiyle sevdiğiniz kokuyu günler boyu kıyafetlerinizde taşıyacaksınız.

11. Mutfakta parlamayan bardak kalmasın: Finish Parlatıcı

Her evin ve hatta kimi ofislerin en büyük kurtarıcılarından biri de bulaşık makineleri. Tabii; yemek sonrası bulaşık yıkama faslını oldukça pratikleştiren bu cihazlardan maksimum verim elde etmek için de doğru ürünlere ihtiyacınız var. Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı, özel formülü sayesinde bulaşıklarınızda su lekelerinin oluşumunu engelliyor. Cam ve porselenlerin makineden daha kuru çıkmasını sağlıyor ve ürünleri çizilmeye karşı koruyor. Parfüm, boyar madde ve fosfat içermiyor. Finish Parlatıcı ile cam bardaklarınız ilk günkü gibi pırıl pırıl ve lekesiz olacak.