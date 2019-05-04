Kirlilik Arakanlı Müslüman mültecilerin sağlığını tehdit ediyor

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yürütülen yeni bir çalışma, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak ülkeye sığınan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ın çevre kirliliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası İklim Değişikliği ve Gelişimi Merkezinin (ICCCAD), Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) katkılarıyla yürüttüğü çalışmada, Haziran-Aralık 2018 döneminde Bangladeş'e sığınan mültecilerin yaşadıkları yerlerdeki çevre koşulları değerlendirildi.

Çalışmada, Bangladeş'te dünyanın en büyük mülteci kamplarından Arakanlı Müslümanların sığındığı kamplarda kirliliğin, yaklaşık bir milyon mülteci için ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtildi.

Çalışmanın lideri Istiakh Ahmed, solunum problemleri riskini artıran azot dioksit gibi kimyasal seviyesinin, standardın neredeyse iki katına çıktığına dikkati çekerek, riskleri en aza indirmek için harekete geçmek gerektiğini vurguladı.

Çalışmada, katılımcıların yüzde 60'ından fazlasının hırıltılı, hızlı nefes alma, göğüste sıkışma, egzama, yüksek ateş, cilt ve göz tahrişi ile nefes darlığı gibi sorunlar nedeniyle tedavi gördüğü ortaya konuldu.