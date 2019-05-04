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Kirlilik Arakanlı Müslüman mültecilerin sağlığını tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kampların bulunduğu alanlarda azot dioksit oranı standartın iki katına çıktı - Bölgede yer altı sularının yüzde 62'sinde koliform bakteri görüldü

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yürütülen yeni bir çalışma, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak ülkeye sığınan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ın çevre kirliliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası İklim Değişikliği ve Gelişimi Merkezinin (ICCCAD), Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) katkılarıyla yürüttüğü çalışmada, Haziran-Aralık 2018 döneminde Bangladeş'e sığınan mültecilerin yaşadıkları yerlerdeki çevre koşulları değerlendirildi.

Çalışmada, Bangladeş'te dünyanın en büyük mülteci kamplarından Arakanlı Müslümanların sığındığı kamplarda kirliliğin, yaklaşık bir milyon mülteci için ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtildi.

Çalışmanın lideri Istiakh Ahmed, solunum problemleri riskini artıran azot dioksit gibi kimyasal seviyesinin, standardın neredeyse iki katına çıktığına dikkati çekerek, riskleri en aza indirmek için harekete geçmek gerektiğini vurguladı.

Çalışmada, katılımcıların yüzde 60'ından fazlasının hırıltılı, hızlı nefes alma, göğüste sıkışma, egzama, yüksek ateş, cilt ve göz tahrişi ile nefes darlığı gibi sorunlar nedeniyle tedavi gördüğü ortaya konuldu.

Bölgede yer altı suyu örneklerinin yüzde 62'sinin koliform bakterileri içerdiği tespit edildi.

Odun ve egzoz dumanının, Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında havayı kirlettiğine işaret edilen çalışmada, kamplardaki filtrelenmemiş içme suyu ve kanalizasyon eksikliğinin, ishal, ateş ve sarılık vakalarına neden olduğu belirtildi.

"The Daily Star" gazetesinin haberinde, kamptaki mültecilerin sık sık çeşitli cilt, kalp ve solunum rahatsızlıklarından muzdarip oldukları ifade edildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açmasından endişe ediyor.

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