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Kirlilik Avcıları, Datça kıyılarından 2 ton çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 'Kirlilik Avcıları' adıyla sosyal medyada örgütlenen ve sayıları her geçen gün artan topluluk, Ege kıyılarındaki Karaköy Körmen Limanı ve çevresinde temizlik yaptı.

Kirlilik Avcıları, Datça kıyılarından 2 ton çöp topladı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde 'Kirlilik Avcıları' adıyla sosyal medyada örgütlenen ve sayıları her geçen gün artan topluluk, Ege kıyılarındaki Karaköy Körmen Limanı ve çevresinde temizlik yaptı. Temizlikte, pet ve cam şişe, otomobil lastikleri, naylon poşetten, kablo ve metal atıklara kadar 2 tondan fazla çöp toplandı.
Ege kıyılarındaki Karaköy Körmen Limanı ve çevresinde, Kirlilik Avcıları tarafından düzenlenen temizlik kampanyasına, CHP Datça Gençlik Kolları üyeleri de kalabalık bir grup halinde katıldı. Bölgede gidilmedik tek bir nokta, aşılmadık tek bir tepe bırakmayan grup, çuvallar dolusu atık topladı. Datça Belediyesi temizlik ekiplerinin de destek verdiği temizlik çalışması 3 saat sürdü. Pet ve cam şişe, otomobil lastikleri, naylon poşet, kablo ve metal atıklar olmak üzere 2 tonun üzerinde çöp toplandığı belirtildi. Datça Kirlilik Avcıları Grubu'nun kurucusu Kubilay Gezer, 6'ncı etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, "İki ayda, 10 kişiyle başladığımız çevre temizlik çalışmalarına, artık 50'ye yakın çevre dostunun katılıyor olması bizi gelecek adına umutlandırıyor. Amacımız, doğasıyla haşır neşir bir gençlik yaratabilmek ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakabilmektir" dedi.
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Kirlilik Avcıları, Datça kıyılarından 2 ton çöp topladıKirlilik Avcıları, Datça kıyılarından 2 ton çöp topladıKirlilik Avcıları, Datça kıyılarından 2 ton çöp topladıKirlilik Avcıları, Datça kıyılarından 2 ton çöp topladı

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