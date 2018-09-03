Kirmasti Deresi'nde 'bor' kirliliği

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Kirmasti Deresi'nin suyunda, yüksek oranda bor tespit edildiği belirtildi. Borun derede neden olduğu kirlilik, kırsal Yavelli Mahallesi'nin sakinleri ile çevredeki üreticileri endişelendiriyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yüzlerce dönümlük tarım arazisinin sulandığı Kirmasti Deresi'nin, bölgedeki bor madeni tesislerinden suya karışan bor nedeniyle kirlendiği öne sürüldü. Kirlilik, Yavelli Mahallesi'nin sakinleriyle çevredeki üreticileri endişelendirirken, muhtar Ersin Demir, borun karıştığı dere suyunun, ürünlerin bitki dokusunu bozma etkisine sahip olduğunu söyledi. Demir, "Dere suyu, sulama suyu olarak kesinlikle kullanılmamalı" dedi.

Sulama suyundaki bor miktarının kabul edilebilir değerin çok üzerinde olduğunu da kaydeden Yavelli Mahallesi Muhtarı Demir, Kirmasti Deresi güzergahındaki kırsal mahalleler ile tarımsal üretimin yoğun yapıldığı ova, belde ve mahallelerin risk altında olduğunu söyledi. Demir, "Görünen o ki bu topraklar bu sulama suyu ile sulandığı müddetçe yakın zamanda ürün alınamaz hale gelecek. Bu yıl büyük miktarda ürün kaybı yaşanmış ve üretici içinden çıkılmaz bir borç batağına sürüklenmiştir. Bu soruna bir an önce müdahale edilerek, bor kirliliğinin nereden kaynaklandığı konusunun acilen araştırılarak bir çözüm bulunması gerekmektedir. İlçe çiftçisinin ekonomik kaybı bu sorundan dolayı çok büyüktür. Devlet, bu kaybın telafisi yönünde sorunu çözüme ulaştırmalıdır" diye konuştu.

Öte yandan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce Kirmasti Deresi'ndeki kirlilikle ilgili geniş çaplı araştırma yapıldığı belirtildi.