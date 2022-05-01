Kırmızı alarm! Putin’in sabotaj ordusu intikam için yolda mı?

Putin’in, Rusya-Ukrayna savaşında ülkenin Ukrayna’ya olan desteğine misilleme olarak İngiltere’ye sabotaj ordusunu göndereceği iddia edildi. İngiltere'nin yerel karşı istihbarat ve güvenlik teşkilatı MI5'teki üst düzey yetkililerin, İçişleri Bakanı Priti Patel ve ekibini Rusya'dan gelen üst düzey tehdit konusunda uyardığı söylendi.

İddia sebebiyle özel güvenlik ekiplerinin İngiltere’ye giriş yapan tüm yolcuları izlediği bildirildi. Yayılan korku sebebiyle Avrupalı müttefiklerle de görüşmelerin başladığı söylendi. Ülkeye yönelik tehditlerin altyapıya yönelik saldırılardan İngiltere’yi küçük düşürmeye yönelik operasyonlara kadar uzanabileceği tahmin ediliyor.

YETENEKLERİNİN FARKINDALAR

Güvenlik ekiplerinden bir kaynak temel amacın hükümette kaos, panik ve güvensizlik tohumları ekmek olduğunu düşündüklerini söyledi. Sabotaj ordularının yeteneklerinin farkında olduklarını bildirirken, yapabileceklerinin siber saldırıdan ayrılıkçı örgütlerin finanse edilmesine yardıma kadar değişebileceğini öngördüklerini belirtti.

Rusya’nın istihbarat servisinin ülkelere dair geniş bir istihbarata sahip olduğunu söyleniyor. Sabotaj ordusu ile ilgili iddialar arasında İngiltere’ye büyük çaplı bir karalama operasyonu yapabilecekleri ihtimali de var.



