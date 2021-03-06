Kırmızı alarm verilen Edirne’de tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Çok riskli iller arasında yer alan Edirne’de, yüzlerce vatandaşın toplu halde bulunduğu, maske ve mesafenin tarihe karıştı fotoğrafların tepki çekmesinin ardından harekete geçen İl Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararla imza attı. Tüm uyarılara aldırış etmeyen yüzlerce kişi polis ekiplerinin baskın yaptığını görünce kaçmak için etrafa dağıldı.

Edirne’de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Son üç haftadır artan korona virüs vakaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan riskli iller haritasında Edirne çok riskli iller grubunda yer aldı.

Vurdumduymazlıkları pes dedirtti

Tüm uyarılara rağmen güneşli havanın rehavetine kapılan Edirneliler soluğu Meriç Nehri kenarında bulunan piknik alanında aldı. Onlarca aracın ve yüzlerce vatandaşın bulunduğu alanda sosyal mesafe ve maske kuralı tarihe karıştı. Kent merkezinde bulunan parklarda da gençlerin vurdumduymaz tavırları pes dedirtti. Çok sayıda vatandaşın pandemi kurallarını hiçe saydığını gösteren fotoğraflar kent genelinde büyük tepkilere neden oldu.