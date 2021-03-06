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  4. Kırmızı alarm verilen Edirne’de tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Kırmızı alarm verilen Edirne’de tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

06.03.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Çok riskli iller arasında yer alan Edirne’de, yüzlerce vatandaşın toplu halde bulunduğu, maske ve mesafenin tarihe karıştı fotoğrafların tepki çekmesinin ardından harekete geçen İl Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararla imza attı.

Çok riskli iller arasında yer alan Edirne’de, yüzlerce vatandaşın toplu halde bulunduğu, maske ve mesafenin tarihe karıştı fotoğrafların tepki çekmesinin ardından harekete geçen İl Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararla imza attı. Tüm uyarılara aldırış etmeyen yüzlerce kişi polis ekiplerinin baskın yaptığını görünce kaçmak için etrafa dağıldı.
Edirne’de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Son üç haftadır artan korona virüs vakaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan riskli iller haritasında Edirne çok riskli iller grubunda yer aldı.

Vurdumduymazlıkları pes dedirtti
Tüm uyarılara rağmen güneşli havanın rehavetine kapılan Edirneliler soluğu Meriç Nehri kenarında bulunan piknik alanında aldı. Onlarca aracın ve yüzlerce vatandaşın bulunduğu alanda sosyal mesafe ve maske kuralı tarihe karıştı. Kent merkezinde bulunan parklarda da gençlerin vurdumduymaz tavırları pes dedirtti. Çok sayıda vatandaşın pandemi kurallarını hiçe saydığını gösteren fotoğraflar kent genelinde büyük tepkilere neden oldu.

Hıfzıssıhha kurulu önemli kararlara imza attı
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, tepkilere neden olan park ve alanların geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Kent merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı Tunca ve Meriç nehri kıyıları, Bosnaköy ve NATO Köprüsü bölgesi, Tavuk Ormanı ve Kent Ormanıyla birlikte, çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkları ile halkın yoğun olarak kullandığı tüm genel parklar halkın kullanımına kapatıldı.

Şeritlerin üzerinden atladılar, polisi gelince kaçacak yer aradılar
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan yerlerin başında gelen Meriç Nehri kenarındaki piknik alanına girişlerin yapıldığı kapıya güvenlik şeridi çekildi. Ancak alana girmek isteyen çok sayıda vatandaş şeritlerin çeşitli bölgelerinden geçerek piknik alanına girdi. Polis ekiplerinin geldiğini gören vatandaşlar akın akın alandan çıkma yarışına girdi.

Çare bariyerle kapatılmakta bulundu
Polis ekipleri bölgeden ayrıldıktan sonra yine bazı vatandaşlar şeritlerden atlayarak piknik alanına giriş yaptı. Piknik alanına girişler bariyerlerle kapatıldı. Daha sonra vatandaşların alana girmediği görüldü. Hıfzıssıhha kurulu kararınca halkın kullanımına kapatılan Tunca Nehri kıyısında da bulunan araçlar polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Parklardan banklar kaldırıldı
Edirne’de Saraçlar Caddesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı ve nehir kenarları başta olmak üzere tüm park ve açık alanlardaki banklar kaldırıldı.

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