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Kırmızı altının hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Gaziantep’te yemekleri tadı sofraların baş tacı olan biberin hasadına başlandı.Gastronomi şehri olan Gaziantep ‘in Nurdağı İlçesi‘nde 17 bin dekarlık alana ekilen sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan biber ve acı salça yapımında kullanılan kırmızı biberin yaklaşık bir ay sürecek hasadına başlandı.5 aylık bir yetiştirme sürecinden sonra hasada gelen biberler toplanarak alfa toksin den uzak bir kurutma sistemine dikkat ederek kurutulmaya bırakılıyor.Toplanılan biberler çuvallanarak çöpleri çekilmek üzere ayrı bir alana getiriliyor.

Gastronomi kenti Gaziantep’te yemekleri tadı sofraların baş tacı olan biberin hasadına başlandı.
Gastronomi şehri olan Gaziantep ‘in Nurdağı İlçesi‘nde 17 bin dekarlık alana ekilen sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan biber ve acı salça yapımında kullanılan kırmızı biberin yaklaşık bir ay sürecek hasadına başlandı.
5 aylık bir yetiştirme sürecinden sonra hasada gelen biberler toplanarak alfa toksin den uzak bir kurutma sistemine dikkat ederek kurutulmaya bırakılıyor.
Toplanılan biberler çuvallanarak çöpleri çekilmek üzere ayrı bir alana getiriliyor. Çöpleri çekilen biberler, makinelerde parçalandıktan sonra kurutulmak için sergi yerine getiriliyor. Birkaç saatte bir karıştırılan biberler kurutulduktan sonra satışa hazır hale getirilerek çuvallanıp fabrikalara satılıyor. Fabrikalarda çeşidine göre işlenerek sofralara hazır hale getiriliyor.
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda biber ekimi yapan Mustafa Kemal Kara, hasada başladıklarını belirterek, “Yaklaşık 320 dönüm arazi üzerinde biber ekimi yapıyorum. Yıllık ortalama verim 1 ile 1 buçuk ton arası bu hibrit bibere göre değişiyor. 3 ton biber alıyoruz, Nurdağı’nda yaklaşık 17-18 bin dönüm biber ekili arazimiz var. 17-18 bin dekar alanda 27 ile 36 bin ton verim beklentimiz vardır. Fiyatlarımız şuan belli değil, çiftçinin verim beklentisi yüksek bu sene hastalık ve haşere az oldu. Gerekli mücadelemizi gerekli bakımlarımızı yaptık, şuan hasada hazırız. En iyi şartlarda ekimimizi yaptık, fiyatlarımızı bekliyoruz. Fiyatlar da iyi olursa çiftçi bir para kazanacak. Şimdi de biber toplanıp tarladan hasat edildikten sonra yapılan işlemlerin yapıldığı yerdeyiz. sergi alanındayız biberlerin önce çöpü çekilir çöpü gövdesinden ayrılır ayrıldıktan sonra makinede parçalarız, parçaladıktan sonra sergi alanına sereriz, işçiler vasıtasıyla hijyen koşullarda yapılır. Saatte bir 15-20 dakikada bir karıştırırız. Güzelce biberimizi kurutur çuvallarız çuvalladıktan sonra satışa sevk ederiz” diye konuştu.

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