Kırmızı biber suyu nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Kırmızı biber suyu neye iyi gelir?

Kırmızı biber, özellikle acı seven kişilerin çok sık tükettiği ve tüm yemeklerine eklediği aynı zamanda çeşitli faydaları ile bilinen bir biber türüdür. Direkt olarak tüketilebildiği gibi salatalara, yemeklere, çorbalara da konabilir ve farklı formları ile insan vücuduna faydalı olduğu birçok yarar sağladığı kabul edilmektedir.

Kırmızı biber suyu nedir?

Son zamanlarda adı sık olarak duyulan kırmızı biber suyu, kırmızı biberin suyunun çıkartılması ile hazırlanan bir içecektir. Yüksek oranda C vitamini içermesi, antioksidan özelliğinin bulunması gibi özellikleri nedeni ile hem yararları ile hem de lezzeti ile bilinir.

Kırmızı biberin besin değerlerinden faydalanmak amacı ile hazırlanan kırmızı biber suyu taze biberlerin sularının çıkartılması ile elde edilir. İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde insan sağlığı için çok faydalı olduğu kabul edilmiştir. Tek başına ya da farklı içeceklerle de karıştırılarak tüketilebilir.

Kırmızı biber suyu nasıl yapılır?

Kırmızı biber suyu hazır olarak alınabileceği gibi evde de yapılabilir. Bunun için şu adımları takip etmek yeterli olacaktır:

Kırmızı, taze ve olgunlaşmış mümkünse organik biberler tercih edilmelidir.

Biberler bol su ile yıkanır.

Ortadan ikiye kesilerek çekirdekleri çıkartılır.

Küçük parçalar hâlinde doğranır.

Bir kapta blender aracılığı ile suyu çıkartılır.

Son aşamada su eklenerek püre hâline getirilir.

Temiz bir tülbent ya da süzgeç ile süzülür.

İsteğe bağlı olarak soğutarak ya da oda sıcaklığında tüketilir.

Kırmızı biber suyu faydaları nelerdir?

Kırmızı biber suyunun faydaları içeriğinin zenginliği nedeni ile çeşitlilik gösterir. En bilinen ve kabul edilen faydaları ise şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Antioksidan etkisi ile vücutta oluşan serbest radikalleri temizler.

Ağrı azaltıcı etkisi vardır.

C vitamini içerir.

Endorfin salgısını arttırarak ruh halini iyileştirici etki eder.

Kırmızı biber suyu neye iyi gelir?

Kırmızı biber suyunun iyi geldiği durumlar da çeşitlilik gösterir. Çünkü kırmızı biber hem C vitamini, hem antioksidanlar hem de kapsaisin açısından son derece zengin bir içeriğe sahiptir. İyi geldiği durumlardan bazıları şu şekildedir:

Grip

Soğuk algınlığı

Ağrılar

İltihaplanmalar

Aşırı kilo

Cilt sorunları

Sindirim sorunları

Kırmızı biber suyu nasıl tüketilir?

Kırmızı biberin suyunun çıkartılması ile elde edilen kırmızı biber suyu genel olarak yapıldığı anda hemen taze taze içilir. Tek başına direkt olarak tüketilebileceği gibi lezzetini daha da arttırmak amacı ile farklı yöntemlerle de tüketilebilir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır: