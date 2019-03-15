'Kırmızı bülten' ile aranırken Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist adliyede (Tekrar)

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. 13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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