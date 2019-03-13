HABER

'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yıldırım ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı. Operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Türkiye'ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
İstanbul'da uyuşturucu operasyonuİstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Beşiktaş'ta taksiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıBeşiktaş'ta taksiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa DEAŞ Interpol Kırmızı Bülten

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama! Yağışlar devam edecek

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama!

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Ankara ve İzmir'de DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

Deniz ulaşımına fırtına engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.