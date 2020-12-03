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  4. Kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı iş adamı Bağcılar’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı iş adamı Bağcılar’da yakalandı

03.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Interpol tarafından dolandırıcılık ve cinayet suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı iş adamı Saduq Mehdiyev, Bağcılar’da yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri İnterpol tarafından "cinayet" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla aranan Azerbaycanlı iş adamı Saduq Mehdiyev’in Bağcılar’da saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Interpol tarafından dolandırıcılık ve cinayet suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı iş adamı Saduq Mehdiyev, Bağcılar’da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri İnterpol tarafından "cinayet" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla aranan Azerbaycanlı iş adamı Saduq Mehdiyev’in Bağcılar’da saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Türkiye’ye giriş yaptığı günden itibaren sık sık adres değiştirdiği belirlenen şüphelinin Bağcılar’da bir tekstil fabrikasında olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra 2017 yılında Türkiye’ye giriş yapan zanlının Azerbaycan’da kendini müteahhit olarak tanıtarak birçok kişiyi ev sahibi yapma umuduyla dolandırdığı ve bir kişilik bıçaklanarak öldürülmesine sebebiyet verdiği öğrenildi. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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