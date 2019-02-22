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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bursa’da MİT ve emniyet ekiplerince müşterek yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve Hollanda’da kırmızı bültenle arandıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi kadın adliyeye sevk edildi.Milli İstihbarat Teşkilatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 2 kadının Mudanya ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları hakim karşısında

Bursa’da MİT ve emniyet ekiplerince müşterek yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve Hollanda’da kırmızı bültenle arandıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi kadın adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 2 kadının Mudanya ilçesinde ikamet ettiğini belirledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan söz konusu eve operasyon yapmak için arama ve gözaltı kararı alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Adresi önceden tespit edilen eve baskın yapan ekipler, operasyonda Hollanda vatandaşı olan, kırmızı bülten ile aranan, hakkında mavi bülten ve yurda giriş yasağı bulunan L.F. isimli kadın ile Fas ve Hollanda çifte vatandaşı olan kırmızı bülten ile aranan S.D. isimli kadını gözaltına aldı. Kadınların üzerinden sahte yabancı tanıtma belgesi ele geçirildi.
Aynı operasyonda, ikametlerinde barındırmak suretiyle örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. isimli kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. isimli erkek de gözaltına alındı. İkisi DEAŞ mensubu 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları hakim karşısında

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları hakim karşısında

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları hakim karşısında

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları hakim karşısında

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