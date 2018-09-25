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Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz (40), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm kenti Girne'de polise giderek, teslim oldu. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan Aydeniz'in, İngiltere'nin 'en çok arananlar listesi'nde de yer aldığı öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Girne'de, Hakan Törehan isimli kişiyi kaçırıp, 3 ay boyunca rehin tutan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz, polise gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydeniz, 'adam kaçırma' ve 'zorla alıkoyma' suçlarından tutuklandı. Mahkeme heyeti, Aydeniz'in, 3 gün boyunca poliste tutulması yönünde talimat verdi.

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İNGİLTERE TAKİPTE

Ada'daki İngiliz Büyükelçiliği yetkililerinin de Osman Aydeniz ile ilgili süreci yakından takip ettiği belirtildi. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan Aydeniz'in, İngiltere'nin 'en çok arananlar listesi'nde de yer aldığı öğrenilirken, iade edilip, edilmeyeceği ise sonra belli olacak.

Öte yandan KKTC'nin tanınmaması nedeniyle İngiltere ile suçluların iadesine yönelik anlaşması bulunmuyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İnglizler ve diğer AVRUPA ülkeleri, çocuklarınızı zehirleyen en büyük uyuşturucu şebekesi PKK dır. Hala bu gerçeği görmeyecekmisiniz?
adam af çıkacak diye teslim olmuş sicilini temizleyecek
Sahip Çıkalım vermiyelim
minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bir söz var .paslar gibi tatil yapar kibrisda...parsı varsa gündüz hapiste yatar geceleri otelde ......ulan dünya .....kurtlar Vadisi'nin senaristi olmak vardi konu sürüsüne bereket
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