Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Girne'de, Hakan Törehan isimli kişiyi kaçırıp, 3 ay boyunca rehin tutan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz, polise gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydeniz, 'adam kaçırma' ve 'zorla alıkoyma' suçlarından tutuklandı. Mahkeme heyeti, Aydeniz'in, 3 gün boyunca poliste tutulması yönünde talimat verdi.
İNGİLTERE TAKİPTE
Ada'daki İngiliz Büyükelçiliği yetkililerinin de Osman Aydeniz ile ilgili süreci yakından takip ettiği belirtildi. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan Aydeniz'in, İngiltere'nin 'en çok arananlar listesi'nde de yer aldığı öğrenilirken, iade edilip, edilmeyeceği ise sonra belli olacak.
Öte yandan KKTC'nin tanınmaması nedeniyle İngiltere ile suçluların iadesine yönelik anlaşması bulunmuyor.
BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz
Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!
Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti
Patronun tecavüzüne engel olamayınca camdan atlamıştı! Tüm detayları anlattı
AK Parti ve MHP arasında ittifak için ilk görüşme bugün
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 4 yorum