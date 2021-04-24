HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24.04.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi. Dalokay Şanlı'nın büyükşehirlere yönelik sabotaj eylemleri planladığı belirlendi.

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT tarafından takibe alındı.

MİT, Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiğini tespit ederek çalışma başlattı.

MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Şanlı'nın Türkiye'nin büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratı alması üzerine operasyon için karar verildi.

Şanlı, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

thumbs_b_c_78bf8c998787f9364231e1d223c1f9c7

TERÖR ÖRGÜTÜNE YUNANİSTAN'DAN KATILDI

Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı'nın örgüte 1999 yılında Yunanistan'dan katıldığı tespit edildi.

Şanlı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirildiği, eylem talimatlarının verildiği Apollo Akademileri yönetiminde de yer aldığı belirlendi.

Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu da öğrenildi.

Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen "ateşin çocukları" adlı oluşumun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğu belirlenen teröristin, KCK sözde yürütme konseyinin en genç üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanı sıra, KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği belirtildi.

Fransa'daki mal varlıkları Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurulan Şanlı'nın 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı kanadında hızla yükseldiği bildirildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete konduSayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete kondu
Vebitcoin CEO'sundan tepki çeken paylaşım: Panik yokVebitcoin CEO'sundan tepki çeken paylaşım: Panik yok
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
MİT

En Çok Okunan Haberler

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Nişanlısını babasıyla aldattı, bir de çocuk doğurdu

Nişanlısını babasıyla aldattı, bir de çocuk doğurdu

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

F.Bahçe kulübesine yeni teknik direktör!

F.Bahçe kulübesine yeni teknik direktör!

Tam kapanma yeniden gündemde! Kaçınılmaz...

Tam kapanma yeniden gündemde! Kaçınılmaz...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.