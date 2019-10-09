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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı tatile geldiği İspanya'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Granada'daki otele eşiyle giriş yaptığı tespit edilen Nasır Tur adlı PKK'lı polis tarafından yakalanarak Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye sevk edildi - PKK'lının kaldığı otelde, İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez'in miting düzenleyecek olması polisi alarma geçirdi

MADRİD (AA) - Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubunun İspanya'da yakalandığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Granada kentindeki bir otelde eşiyle kaldığı tespit edilen Tur'un hakkındaki uluslararası arama ve tutuklama kararı nedeniyle düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

İspanyol basını, 57 yaşındaki Tur'un eşi ile tatil için pazartesi günü Granada'ya geldiğini, salı sabahı 08.30'da otele baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan, PKK'lının kaldığı otelde İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in miting düzenleyecek olmasının polisi kısa süreliğine alarma geçirdiği kaydedildi.

Polis kaynakları, yürütülen soruşturma sonucu, Tur'un Sanchez'in miting yapacağı otelde kalmasının tamamen tesadüf olduğu, herhangi bir saldırı şüphesi bulunmadığı için miting programının öngörüldüğü gibi gerçekleştiğini aktardı.

PKK'lının yakalanmasının ardından Madrid'deki Ulusal Mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Yasal süreç gereği Tur'un yakalanmasıyla ilgili Ulusal Mahkemenin resmi tebligatı yapmasının ardından Türkiye'nin bu kişiyle ilgili iade evraklarını 40 gün içinde İspanyol makamlarına teslim etmesi gerekiyor.

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