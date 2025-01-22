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  4. Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'ye getirilmişti! 11 aylık gizli operasyonun perde arkası: 'Selamınızı aldım, sizi yakalamaya geldim'

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'ye getirilmişti! 11 aylık gizli operasyonun perde arkası: 'Selamınızı aldım, sizi yakalamaya geldim'

22.01.2025 12:04
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22.01.2025 12:04
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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak , Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildi. 11 aydır gizli yürütülen bu operasyonla ilgili dikkat çeken detaylar ise ortaya çıktı. Suç örgütü liderlerinin 'Organize müdürüne selam söyleyin, ben buradayım' dediği belirtildi. Organize müdürünün ise Türk hava sahasına girildikten sonra suç örgütü liderlerine dönerek 'Selamınızı aldım, sizi yakalamaya geldim' dediği aktarıldı.

Organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak, Türk polisince, Ermenistan'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Yılmaz ve Kaymak, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi.

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14 YILDIR INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Yılmaz'ın, 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede ve 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı suç örgütünün elebaşı olduğu aktarılmıştı. Kaymak'ın ise 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve suç örgütü üyesi olduğu belirtilmişti.

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ 11 aylık gizli operasyonun detaylarını anlattı. Uludağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ercan Yılmaz, 15 yıldır 43 ayrı yakalama kararı ile aranıyordu ve 14 yıldır da kırmızı bültenle aranıyordu. İbrahim Kaymak ise 6 yıldır 10 ayrı yakalama kararıyla aranıyordu ve 1 yıldır da kırmızı bültenle aranıyordu. Peki, bunlar Türkiye için neden önemliydi? Çünkü iki isim de, hem Ercan Yılmaz hem de İbrahim Kaymak, 'yeni nesil mafya' olarak adlandırılan mafya örgütlerinin önde gelen isimlerindendir. Barış Boyun grubunun altındaki önemli organize suç örgütü liderlerindendirler. Yani, ikisi de uzun süredir Gürcistan'da faaliyet gösteriyorlardı. Gürcistan'da bir takım iş yerleri açmışlardı, gazino açmışlardı.

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"GENÇLERİ KANDIRMAK İÇİN ŞATAFATLI YAŞAM VİDEOLARI PAYLAŞIYORLARDI"

Hatta ilginç bir hikayesi var bunun. Son dönemde, gençleri nasıl kandırdıklarına dair de ilginç bir detay ortaya çıkmıştı. Şatafatlı, lüks arabalarla, konforlu yaşam videoları paylaşıyorlardı ve "kolay para kazanıyormuş" algısı yaratıyorlardı. Gençleri kandırmak için bu videoları yayınlıyorlardı.

"SELAMINIZI ALDIM, SİZİ YAKALAMAYA GELDİM"

Son videolarında ise ilginç bir paylaşım oldu. 'Organize müdürüne selam söyleyin, ben buradayım' demişlerdi... Ve o selamı alan organize müdürü, bu iki suç örgütü lideri Türk hava sahasına girdiği anda ise dönüp organize örgütü liderlerine şunları söylemişti: 'Selamınızı aldım, sizi yakalamaya geldim'

"ÜÇ BAKANLIK ÇOK GİZLİ BİR SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Bu operasyonun kritik bir önemi var. Uzun yıllardır Gürcistan'da faaliyet yürütüyorlardı ve 11 ay önce Ermenistan'a geçmişlerdi. Ermenistan'a uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Bu noktada İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı devreye girdi. Üç bakanlık bir araya gelerek çok gizli bir soruşturma başlattı ve 11 aylık bir çalışmanın sonunda, bu iki önemli isim Ermenistan'dan alındı ve Türkiye'ye getirildi.

"YENİ MAFYA DÜZENİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR YOL ALINMIŞ OLDU"

Gençleri o şatafatlı lüks yaşamlarıyla organize suç ve suç dünyasına çekiyorlardı. Hatta Türkiye'den normal insanlar yurt dışına gittiklerinde, Gürcistan'a geçtiklerinde 'Size rehberlik hizmeti vereceğiz, buradaki işlemlerinizi halledeceğiz' diyerek yüklü miktarda paralar ve komisyonlar alıyorlardı. Ancak bununla yetinmeyip, 'Ben seninle çalışmak istemiyorum, biz kendi işimizi kendi kendimize hallederiz' diyen kişileri de silah zoruyla kaçırıp, gasp edip, onların tüm hesaplarındaki mal varlıklarını da ele geçiriyorlardı. Yeni mafya düzeniyle mücadelede önemli bir yol alınmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Gürcistan Türkiye kırmızı bülten
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