Kırmızı bültenle aranan teröristin geçmişi

Türkiye’deki 9 tane karakol saldırısıyla suçlanan "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhad Abdi Şahin için 2011’de kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist, 4 milyon lira ödülle aranıyor. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın birçok eylemin emrini veren Ferhad Abdi Şahin hakkında "manevi oğlum" dediği öğrenildi.

Sosyal medya hesabına mavi tik verilen Mazlum Kobani kod adlı terörist kırmızı bültenle aranıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, YPG’li teröristin ABD’ye gitmesi durumunda yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini kaydetti.

PKK’nın üstlendiği birçok eylemin 1 numaralı faili

YPG içerisinde Mazlum Kobani, PKK içerisinde Şahin Cilo kod adıyla bilinen teröristin gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin, 1991-1996 yılları arasında Hakkâri kırsalında sözde Cilo eyalet sorumluluğunu yaparken bu kod adını alan Ferhat Abdi Şahin, 1967 yılında Suriye’nin Afrin kentinde doğdu. Terör örgütüne 1990 yılında katılan ve 29 yıldır PKK’nın dağ kadrosunda olan ve Ekim 2015’ten beri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, "en çok aranan teröristler listesi" kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alan terörist Şahin’in başında 4 milyon lira para ödül bulunuyor. 1990’da Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki karargâhında idari işlerden sorumlu olan Ferhat Abdi Şahin, 1991-1996 yılları arasında Hakkâri kırsalında sözde Cilo eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik 63 askerin şehit edildiği hain saldırıların 1 numaralı faili olarak hakkında yakalama kararı bulunan Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, 1997-2003 yılları arasında PKK’nın Avrupa üst düzey yöneticiliğinde bulundu.

Yöneticilik yaptığı dönemde Abdullah Öcalan’a İtalya’da siyasi sığınma hakkı verilmesi için yoğun diplomasi faaliyeti yürüten Şahin, bu olaylardan dolayı Abdullah Öcalan’ın manevi evladı oldu. 2003 - 2004 yılları arasında Irak Mahmur Kampı’nda faaliyet gösteren Şahin, 2008’de Şemdinli Aktütün Karakolu’na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında bulunuyor.