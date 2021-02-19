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  4. Kırmızı bültenle aranan üst düzey DEAŞ’lı terörist adliyeye sevk edildi

Kırmızı bültenle aranan üst düzey DEAŞ’lı terörist adliyeye sevk edildi

19.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Kırmızı bültenle aranan ve Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken yakalanan yabancı uyruklu üst düzey DEAŞ’lı terörist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., 1.

Kırmızı bültenle aranan ve Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken yakalanan yabancı uyruklu üst düzey DEAŞ’lı terörist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., 1. Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanından yurda girerken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığına getirilen DEAŞ’lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. S.A.’nın terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi olduğu ve İdlib’de uzun süre kaldıktan sonra Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan bölgeden Türkiye’ye geçmek istediği belirlendi. Yakalanan terörist, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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