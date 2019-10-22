Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt’ta yakalanan Ergenekon davasının duruşma savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

K\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fcltenle aran\u0131rken Esenyurt\u2019ta yakalanan Ergenekon davas\u0131n\u0131n duru\u015fma savc\u0131lar\u0131ndan Mehmet Murat Dalku\u015f, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNER 'A\u015fk ile \u00e7al\u0131\u015fan yorulmaz!' diyen Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, bak\u0131n g\u00fcnde ka\u00e7 saat uyuyor!Kayseri'de uyu\u015fturucu operasyonu: 19 g\u00f6zalt\u0131\u00c7ocuklara\u00a0i\u00e7ki i\u00e7irildi\u011fi iddias\u0131yla velayet davas\u0131 ba\u015flad\u0131
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