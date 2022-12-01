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  4. Kırmızı bültenle aranıyordu! Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

01.12.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "kaçakçılık", "basit yaralama", "kasten öldürme ve kasten yaralama" gibi birçok suçtan kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba isimli şahıs, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Serkan Akbaba, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı belirtildi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "kaçakçılık", "basit yaralama", "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Serkan Akbaba'nın, hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu, Almanya'da yakalandığı bildirildi.

FRANKFURT ŞEHRİNDE YAKALANDI

Açıklamada, Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı bildirildi.

Akbaba'nın, aynı gün, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği kaydedildi. (AA)

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Almanya Türkiye kırmızı bülten

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