Kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist İnterpol'e teslim edildi

Suriye'de terör örgütü içerisinde aktif görev aldığı öğrenilen A.A.M.'nin Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da saklandığı daha sonra Bursa'ya geldiği belirtildi.

İnterpol'e teslim edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.

13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

A.A.M., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na tercüman eşiliğinde verdiği ifadenin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Burada sınırdışı işlemleri tamamlanan A.A.M., İnterpol yetkilileri tarafından yargılanmak üzere uçak ile Danimarka'ya götürüldü.