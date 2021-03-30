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Kırmızı çizgi uygulamasında kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu

30.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye genelinde yapılan “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliğinin Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki uygulamasında pes dedirten bir olay yaşandı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye genelinde yapılan “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliğinin Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki uygulamasında pes dedirten bir olay yaşandı. Dikkatsiz bir sürücü, ilçe kaymakamı ile öğrenciler karşıya geçmek üzereyken az kalsın kaymakamı eziyordu. Aracı durduran Kaymakam Kadir Duman, sürücüye sitem edip nasihatlerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı uygulanan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliğinin Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki uygulamasında pes dedirten bir olay yaşandı. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla düzenlenen etkinliğe ilçe Kaymakamı Kadir Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Yusuf Özdemir, Emniyet Müdür Vekili Murat Mert Hallumoğlu ve trafik büro amirliği ekipleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Etkinlik öncesi ilçe Kaymakamı Kadir Duman öğrenciler ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Polisler de etkinliğe katılanların yolun karşısına geçmesi için trafiği bir süreliğine durdurdu. Kaymakam ve öğrenciler yolun karşısına geçmek için hareket ettikleri sırada dikkatsiz bir sürücü durmayarak yoluna devam etmek istedi. Son anda aracı fark eden kaymakam, sürücüyü durdurup hem sitem etti hem de nasihatte bulundu.
Sürücünün görmediğini söylemesi üzerine Kaymakam Duman, “Biri yaya geçidine indiği zaman uzaktan görmen lazım ama insanımızın ne yazık ki ne kuralı var ne de kaidesi var. Allah’tan emniyet kemeri var, ya Rabbim. Bizde bitmiyor, kurallara uymamanın yüz tane gerekçesini sayabiliriz. Türkiye’de maalesef kurallar bazı kişiler tarafından uygulanmıyor. Devlet de uygulanması için farkındalık projesi yapıyor. İşin kötü tarafı, ne yazık ki tam proje esnasında durdunuz. Zaten normalde uyulmuyor, bari bu esnada uyulsun” dedi.

Durmak yerine tam tersini yapıyor
Trafiğin tamamen durdurulmasının ardından etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası konuşan Kaymakam Duman, “Ne yazık ki kurallara uyma konusunda illaki cezai işlem uygulanacak. O yüzden çocuklara eğitim vermek lazım. İlk okullarda, ana okullarda çocukları kurallara uydurursak büyüyünce kurallara uyarlar. Durmak yerine tam tersini yapıyor. İnşallah o günleri de tez zamanda görürüz” ifadelerini kullandı.

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