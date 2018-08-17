'Kırmızı düdük' uygulamasında uyuşturucu kuryesi yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, Kayseri-Ankara karayolundaki uygulamada durdurulan şehirler arası otobüste, uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen Yunus K. (25), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin oturduğu koltuğa sıkıştırılmış 55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, Kayseri-Ankara karayolunda polis sürücüleri durdurarak proje hakkında bilgi verdi. Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, otomobil içinde bulunan çocuklara da şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye ederek, babalarının ve başka sürücülerin trafikte hata yapmaları durumunda düdüğü kullanmalarını istedi.

KIRMIZI DÜDÜK UYGULAMASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Proje için uygulama yapılan Kayseri-Ankara yolunda, İstanbul'dan Kayseri'ye gelen şehirler arası otobüs polis tarafından durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da takip edilen otobüste yapılan arama, iddiaya göre, yolculardan Yunus K.'nin oturduğu koltuğun altındaki pakette 55 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucuya polis el koyarken, uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla Yunus K. gözaltına alınıp, ifade için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.