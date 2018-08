"Kırmızı et, kansızlıkta altın kadar değerli"

"Kırmızı et, tam bir kansızlık ilacı. B12, B6 vitaminleri de içermektedir. Bunlar da beyin sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Diğer mineraller ve proteinler açısından da beyin, kalp ve karaciğer dostu, kansızlık tedavisini sağlayan besin maddesidir." diyen Usta, hijyenik ve iyi koşullarda sağlıklı hayvanların etinin tüketilmesini önerdi.

Kansızlığın tedavisinde etin kullanılabildiğini aktaran Usta, kırmızı et tüketiminin vücuda yararlı maddeler kazandırdığını anlattı.

Etin tam bir besin kaynağı olduğuna dikkati çeken Usta, "Özellikle kırmızı et, önemli bir besin. Beyaz ete göre üstün olduğu noktalar var. Kırmızı et, anemik hastalar, kansızlık için birebir. Çünkü içerisinde hem demir hem de B12 dediğimiz önemli vitaminler var." diye konuştu.

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, kırmızı etin tam bir kansızlık ilacı olduğunu belirterek, "Kırmızı et, kansızlıkta ve B12 vitamini açısından altın kadar değerli." dedi.

- "Eti az pişirmek gerekiyor"

Etin doğru tüketilmezse yarar yerine zarar verebileceğini vurgulayan Usta, kırmızı eti, protein yapısını bozmamak için daha uzun sürede, az alevli ateşte, az pişirmek gerektiğini anlattı.

Bayramlarda herkesin ağız tadına göre eti pişirdiğini anımsatan Usta, "Her zaman daha sulu, az ateşte, uzun dönemde pişmesi, etin protein, mineral ve demir kaybı açısından çok daha faydalıdır. Her şey de olduğu gibi eti de çok fazla tüketmek doğru değil. Çünkü protein sindirimi ağır olan bir besin maddesi. Hazımsızlık ve benzeri sorunlar yaşayabiliriz." şeklinde konuştu.

B12'nin vücutta önemli fonksiyonları gören bir vitamin olduğuna değinen Usta, kan yapımı sırasında beyindeki önemli iletim sisteminde kullanılan maddelerin yapımında, birçok hücre yenilenmesinde önemli rolleri olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Usta, B12'yi tüketerek, B12 depolarını yüksek tutmanın her zaman sağlık için önemli olduğunu ifade ederek, demir gibi B12'nin de yüksek seviyelerde tutulmasını istedi.

Kırmızı eti her yaş grubunun rahatlıkla tüketebileceği bilgisini veren Usta, "Vücudun bazı proteinleri mutlaka dışarıdan alması gerekiyor. Vücudumuz kendisini sentez edip, bunları oluşturamaz, bunu en iyi barındıran gıda ettir. İyi ve sağlıklı bir et, altın değerindedir. Kırmızı et kansızlıkta ve B12 vitamini açısından altın kadar değerli." ifadelerini kullandı.