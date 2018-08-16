Kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçmayın

İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Diyetisyen Büşra Yücel, başta kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi sağlık sorunları olanlar için tavsiyelerde bulundu. Yücel, kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini söyledi. Nişantaşı Hastanesi'nde bulunan Nişantaşı Obezite Enstitüsü'nden Diyetisyen Büşra Yücel, bayramda yağsız ve az yağlı etlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyonu olan bireyler Kurban Bayramı'nda, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, eti kısıtlı miktarlarda tüketmeli, aşırıya kaçmamalıdır” dedi. Küçük ama etkili beslenme önlemleriyle hem sağlığını koruyabileceğini hem de bayram ikramlarının keyfini çıkarabileceğini belirten Yücel,“Kavurmanın içine ilave yağ koymamak, kesme tahtalarında çiğ sebze doğramamak, et yemeğinin yanına pilav, tatlı, börek yerine salata eklemek bu önlemlerden bazıları” diye konuştu. “ET, EN AZ 24 SAAT BEKLETMEDEN TÜKETİLMEMELİ”

"Kırmızı etler proteince zengin ve önemli kaynaktır" diyen Yücel, "Bununla birlikte demir, çinko, selenyum gibi bazı mineralleri ve B1, B6, B12 ve D vitaminleri de içermektedir. Ayrıca kırmızı et yağı, insan diyetindeki doymuş yağ asitlerinin önemli bir kaynağıdır. Çünkü kırmızı et yağlarındaki doymuş yağ asitlerinin doymamış yağ asitlerine nispi oranı yüksektir. Doymuş yağ asitleri kalp-damar hastalıklarının gelişmesinde bir risk etkenidir. Etlerde görünür yağlar budanarak yağ miktarı azaltılabilir. Etler sindirimi ağır olan besinlerdir, yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti en az 24 saat bekletmeden tüketmemelidir" ifadelerini kullandı. “HAŞLAMA, FIRINLAMA VE IZGARA GİBİ YÖNTEMLER TERCİH EDİLMELİDİR” Pişirme yöntemlerine de değinen Yücel, “Yemek pişirme yöntemi olarak kızartmalar yerine, haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir. Mangal yapılması durumunda ise etlerin kömürleşmemesine, dışı pişen, içi çiğ kalan etlere dikkat edilmeli. Kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır ayrıca etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açmaktadır. Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya sebzelerle birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğinin sağlanması, sağlıklı beslenme için gereklidir. Ayrıca sebzelerde bulunan C vitamininin etlerde bulunan demir, çinko ve magnezyumun emilimini, vücutta kullanılmasını arttırmaktadır" dedi.