İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin, yağıyla beraber tüketildiğinde faydalı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz." dedi.
Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kitap imzalama etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda, baklava ve börek tüketilmesini önermediğini söyledi.
Lezzetli ve doğal olan her şeyin istenildiği kadar yenilebileceğini aktaran Karatay, baklava yenilecekse sadece bir dilim tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.
Kurban Bayramına ilişkin de açıklamalarda bulunan Karatay, "Bol bol kuyruk yağını kullanabilirsiniz. Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz." ifadesini kullandı.
Türk kahvesinin sağlıklı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Kahve en güçlü antioksidandır, şekersiz olmak şartıyla. Misafirlikte şeker yemeyiniz, bol bol kahve içebilirsiniz. Yaz döneminde bol bol denize girip, güneşlenip D vitamini depolamalı. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir, hepsi önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıkların hiçbiri ilaç eksikliğinden değildir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum