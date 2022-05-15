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  4. Kırmızı et yerine tercih ediliyor, sadece 14 gün yaşıyor! Fiyatı cep yakıyor

Kırmızı et yerine tercih ediliyor, sadece 14 gün yaşıyor! Fiyatı cep yakıyor

15.05.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Uludere'de sadece 14 gün yaşayan ve bölge halkının kırmızı et yerine tercih ettiği Heliz mantarının bu sene kilosu 100- 120 TL'den satılıyor.

Kırmızı et yerine tercih ediliyor, sadece 14 gün yaşıyor! Fiyatı cep yakıyor

Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı “Şırnak mantarı” veya “Heliz mantarı” olarak biliyor. Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor. Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor.

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PAZARDA YERİNİ ALMADAN SATILIYOR

Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor. Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

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