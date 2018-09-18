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Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu anlattı. Av sezonuyla birlikte balık tezgahları yeniden doldu. Balık çok zengin bir protein kaynağı ancak büyüdükçe metal yoğunluğu artıyor. Bu nedenle küçük balıkları tüketmekte fayda var.

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, başta balık olmak üzere beyaz etteki risk faktörlerine dikkat çekti ve bu konuda şunları söyledi:

Balık çok zengin bir protein kaynağı. Ancak balıkta ağır metaller var. Denize akan kanalizasyonlar nedeniyle balıklarda kinolon grubu antibiyotik çıkıyor. Okyanuslarda ortalama 150 milyon ton plastik var ve balıklarda da plastik çıkıyor. Çünkü balıklar denizde plastikleri yutuyor.

"ETTEKİ RİSK, PALAMUTTA DA VAR"

Dolayısıyla balık büyüdükçe ağır metal (kurşun, civa, alüminyum) yoğunlukları artıyor. Bu da etteki risk, palamutta da var anlamına geliyor. Sularımızdaki en güvenli balıklar küçük balıklar. Hamsi, istavrit gibi… Büyük balık tüketmek istiyorsanız, en güvenli balıklar Kuzey denizlerinden gelen balıklardır. Yani soğuk deniz balıklarında metal yoğunluğu riski yok denecek kadar azdır. Norveç somonu gibi omega 3 bakımından da hayli zengin olan balıklar güvenle tüketilebilir.

ZEHİRLENMELERE DİKKAT!

Balıktaki en büyük risk balık zehirlenmesidir. Balığı yedikten kısa bir süre sonra kişi bir anda kıpkırmızı olur ve tansiyon düşer. Bu hastanede acil müdahale gerektiren bir tablodur. Beklemiş balık zehirlenmesi diye adlandırdığımız bu tür zehirlenmelere en çok ton balığı tüketimlerinde rastlıyoruz. Nedeni de marketlerden alınan konserve ton balıklarının açıldıktan sonra hemen tüketilmemesinden kaynaklanıyor. Aynı şekilde dışarıda yenilen ton balıklı salatalara da çok dikkat edilmelidir. Restoranlar genellikle sanayi tipi konservelerde aldıkları ton balıklarını hemen tüketmeyebiliyor. O nedenle ton balıklı ürünlere daha dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Tezgahtan alınan balığı da hemen pişirmek gerekir, derin dondurucuda bir aydan uzun bekletilmemelidir.

EN RİSKLİ ET TAVUK

Dışarıda yenilecek en riskli et ürünü tavuktur. Besin zehirlenmelerine de en çok dışarıda tüketilen tavuklar neden olur. Çünkü tavuğun çok iyi pişirilmesi gerekir, etinde pembelik kalmamalıdır. Ama baharat ve soslarla, pişmemiş tavuklar pişmiş gibi sunulabildiği için ciddi boyutlara varabilen zehirlenmelerle sonuçlanabiliyor.

ÇOCUKLARINIZA HAMBURGER VE DÜRÜM YEDİRMEYİN

Besin zehirlenmesi çoğunlukla toksinlerle oluşur. Bunların çoğu da proteinli gıdalardan, hayvansal ürünlerden geçer. Hayvansal ürünler eğer dışarıda yenilecekse çok güvenilir yerlerde yenmelidir. Özellikle hamburger, et dürüm, tavuk dürüm gibi yiyecekler risklidir. Hastalıklı hayvanların kesilmesi ve tüketime girmesi gibi riskler olabilir. O nedenle çocuklarınıza dışarıda ucuz hamburger ve dürüm kesinlikle yedirmeyin.

EN GÜVENLİ YİYECEK: YOĞURT

Güvenle tüketilecek besinlerin başında ise yoğurt geliyor. Hiçbir hastalığa yol açmaz. Tam tersine hastalıkları engeller ve hastalık tedavisinde de kullanılır. Mayalanan yoğurt, içinde bakteri barındırmaz. Güvenle tüketilebilir. Tabii son kullanım tarihine dikkat edilerek.

PASTÖRİZE SÜTÜ AÇAR AÇMAZ TÜKETİN!

Okulların açılması ile birlikte, beslenme saatlerindeki yiyeceklere de dikkat edilmeli. Çocuklarınızı ve okul yönetimini uyarın. Eğer beslenme saatlerinde okulda açık süt servisi yapılıyorsa, çocuklarınıza o sütü içirmeyin. Pastörize sütü kapağını açar açmaz tüketin, asla bekletmeyin. Kaynağı belli olmayan peynir ve taze peynirleri çocuklarınıza yedirmeyin.

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balık kırmızı et palamut Tavuk Eti

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