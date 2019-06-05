HABER

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Birçok bölgede kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ’da da kızıl ve kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha çok nadasa bırakılan yerlerde yetişen ve yaklaşık üç ay kıpkırmızı görüntüsüyle tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler Elazığ’da da görsel şölen sunuyor.

Birçok bölgede kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ’da da kızıl ve kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha çok nadasa bırakılan yerlerde yetişen ve yaklaşık üç ay kıpkırmızı görüntüsüyle tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler Elazığ’da da görsel şölen sunuyor. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Mollakendi beldesi sınırlarında buğday ve arpa tarlalarının arasında açan ince dalı, narin yapraklarıyla dikkat çeken gelincik, hem bölgede ikamet edenlere hem de yoldan geçenlere tablo görüntüsü veriyor.

"Görsellik olarak güzel bir ortam”
Ailece sürekli gelip fotoğraf çektirdiklerini dile getiren belde sakinlerinden Abdulnasir Seçim, "Boş arazilerde ve buğdayların içinde çıkıyor ve doğaya güzel renk katıyor. Ortam çok güzel görünüyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Üç aylık bir süresi var. Buğday hasadı başladığı zaman gelincik de kuruyor. Tabii arazi de derim (hasat) dönemine denk geliyor ve o zaman yok oluyor. Görsellik olarak güzel bir ortam. Bazen ailelerimizle beraber geliyoruz. Burada resim çekiyoruz, oturuyoruz ve eğleniyoruz. İyi bir ortam güzel oluyor. Kırmızı ve rengarenk olması çok güzel. Evlerimiz, çevremiz ve doğa için harika bir görünüm. Bakınca gözümüz ve gönlümüz açılıyor. Gelip görmeleri için herkese tavsiye ederim” dedi.

"Video ve fotoğraflarını çekiyoruz"
Fırsat buldukça arkadaşları ile geldiklerini ve gelinciklerin içinde oyun oynadıklarını dile getiren 11 yaşındaki Yusuf Seçim ise "Gelincikler çok güzel görünüyor. Tarlalara güzellik katıyor. Bizim eve çok yakın fırsat buldukça arkadaşlarımızla geliyoruz. Oyun oynuyoruz ve koşuyoruz. Video ve fotoğraflarını çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobil alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Bakan Akar'dan net mesaj: Tüm inlerine girilecek

Akar noktayı koydu: O bölgeden çıkmayacağız

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık öldürülen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde deprem! Kandilli duyurdu

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.