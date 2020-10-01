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Kırmızı göz uyarısı: Koronavirüs belirtisi olabilir!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde maske ve mesafe kurallarına uyularak koronavirüsten korunmaya çalışsak da covid-19'un hızla yayılmaya devam ettiği gerçeği herkesi tedirgin etmeye devam ediyor. Solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yaparak da vücudu ele geçirdiği bilinen covid-19 konusunda uyarıda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncay Sezgin, ilk bulguların gözde olabileceğinin unutulmamasını istedi. Covid-19'un gözdeki belirtileri hakkında bilgi veren Sezgin, bakın konu ile ilgili neler anlattı.

Kırmızı göz uyarısı: Koronavirüs belirtisi olabilir!

Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yani koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma ve sulanma gibi bulgularla seyredebilmektedir diyen Sezgin, “Eller doğru biçimde temizlenmediğinde ağız, burun ve göze götürülürse Corona Virüs bulaşma riski olabilmektedir. Bu sebeple sağlık çalışanları market ve banka çalışanları gibi insanlar yoğun temasta olan kişilerin görevi başındayken maske kullanması gerekmektedir. Normal bir kişi yüzlerce defa ellerini yüzüne götürebilmesi nedeniyle bu şekilde de virüslerin bulaşması kolaylaşabilmektedir. Corona Virüs döneminden çok merak edilen konulardan biri de lens kullanımıdır. Lensler her zamanki kuralları ile kullanılmalıdır. Lens’i kullanmadan önce eller doğru şekilde yıkanmalıdır. Lens kullanım süreci içinde eller, ağız, burun, yüz ve göze değdirilmemelidir. Gözler ovuşturulmamalıdır. Corona Virüs döneminde lens kullanırken gözler koruyucu gözlük ya da yüz sperliği ile korunabilir.

Hastalarda kırmızı göz saptandığında bunun yanında ateş, nefes darlığı, boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük gibi bulgular sorgulanmalıdır.” dedi.

İHA

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