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Kırmızı gözlü bebeği görenler gözlerine inanamıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Kırmızı gözlü kızın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Irak'ta kaydedilen görüntülerde küçük kızın gözlerinin kırmızı olduğu görülüyor. Kırmızı gözlü kızın hayrete düşüren görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı gözlü bebek ırak

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