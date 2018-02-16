Kırmızı halıya kadınlar damga vurdu: Dekolte yarışı!

GQ tarafından dünya çapında 22 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl altıncı kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreninde şıklık yarışı yaşandı.
Volkswagen Arena’daki gecenin kırmızı halısından kareler...
GQ Türkiye Men Of The Year 2017 Ödül töreninde şıklık yarışı
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Yıldıray ve Gizem Şahinler
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Berrak Tüzünataç, Gülse Birsel
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Büşra Develi ve Burak Deniz
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Burak Hakkı ve Hara Happa
20 / 28
Hazal Filiz Küçükköse
22 / 28
Raisa Sason, Duygu Akdeniz ve Vanessa Sason
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