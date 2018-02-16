Kırmızı halıya kadınlar damga vurdu: Dekolte yarışı!

GQ tarafından dünya çapında 22 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl altıncı kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreninde şıklık yarışı yaşandı.

Volkswagen Arena’daki gecenin kırmızı halısından kareler...