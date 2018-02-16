MAGAZİN

Kırmızı halıya kadınlar damga vurdu: Dekolte yarışı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 11:06 | Son Güncelleme

GQ Türkiye, 2017’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti.

GQ tarafından dünya çapında 22 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl altıncı kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreninde şıklık yarışı yaşandı.

Volkswagen Arena’daki gecenin kırmızı halısından kareler...

GQ Türkiye Men Of The Year 2017 Ödül töreninde şıklık yarışı

1 / 28

Ece Uslu
2 / 28

Ozan Güven
3 / 28

Başak Tatlıtuğ
4 / 28

Yıldıray ve Gizem Şahinler
5 / 28

Berrak Tüzünataç, Gülse Birsel
6 / 28

Müge Boz
7 / 28

Özlem Yıldız
8 / 28

Mabel Matiz
9 / 28

Sinem GÜVEN
10 / 28

Mert Fırat
11 / 28

Deniz Barut
12 / 28

Büşra Develi ve Burak Deniz
13 / 28

Gülse Birsel
14 / 28

Defne Samyeli
15 / 28

Burak Özçivit
16 / 28

Nesrin Cevadzade
17 / 28

Burak Hakkı ve Hara Happa
18 / 28

Bade İşçil
19 / 28

Özge Ulusoy
20 / 28

Hazal Filiz Küçükköse
21 / 28

Seda Domaniç
22 / 28

Raisa Sason, Duygu Akdeniz ve Vanessa Sason
23 / 28

Seçkin Piriler
24 / 28

Deniz Akkaya
25 / 28

Gökçe Bahadır
26 / 28

Başak Parlak
27 / 28

Ayşe Tolga
28 / 28

Birce Akalay
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KIYAFETLER RESMEN YERLERDE RÜKÜŞLÜK YARIŞI YAŞANMIŞ
Yarışı kim kazanmış peki ??
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