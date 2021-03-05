HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırmızı il Baılkesir'de tek mavi mahalle Hacıarslanlar!

Kırmızı il Baılkesir'de tek mavi mahalle Hacıarslanlar!

05.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı il Baılkesir'de tek mavi mahalle Hacıarslanlar!

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası olmayan Edremit’in Hacıarslanlar kırsal mahallesi dikkati çekiyor.

Yaklaşık bir yıldır ülkemizi de etkisi altına alan pandemi ile bütün yurtta mücadele devam ediyor. Yeni koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ VAKA GÖRÜLMEDİ

İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit’in kırsal Hacıarslanlar Mahallesinde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi dikkatleri çekiyor.

'BUNU TEMİZLİĞE BORÇLÇUYUZ'

Kazdağları’nın eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, “Tek bir vakamız bile yok. Bununda sebebi temizlik. Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor. Herkes maskesini takıyor. Sıkıntımız yok. Köylümüz toprak ile uğraşıyor. Bahçeye gidiyor. Hastalık kafasından siliniyor zaten. Hastalıklar kafada birikir” dedi.

1

2

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 4 Mart Türkiye koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 4 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!Üzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!
Ankara'da operasyon! 40 kişi için gözaltı kararıAnkara'da operasyon! 40 kişi için gözaltı kararı
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Balıkesir normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşüyor?

Son cemre düştü mü?

'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı

'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı

Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme

Kahreden olayda yeni gelişme! Ekipler kaza bölgesine ulaştı

Koronavirüste mutant uyarısı! 'Garantisi yok'

Koronavirüste mutant uyarısı! 'Garantisi yok'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ders ve ek ders saatlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ders ve ek ders saatlerinde değişiklik

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller!

Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.