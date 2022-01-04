HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kırmızı ışığı beklemedi, tramvaya çarptı!

Kırmızı ışığı beklemedi, tramvaya çarptı!

04.01.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tramvay ile otomobilin çarpıştığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kazanın nedeninin otomobil sürücüsünün kırmızı ışığı beklemeden yola devam etmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü M.Y., caddeden çevreyoluna geçmek üzereyken E.B., idaresindeki Otogar istikametine gitmekte olan tramvayı fark etmedi. Tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu, Seat marka otomobilin sürücüsü M.Y. (63) ve yanında bulunan eşi M.Y. (69) yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YAN YOLDAN HIZLA ÇIKINCA TRAMVAYA ÇARPTI

Kaza anı saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tramvay seyir halindeyken yan yoldan hızlıca yola katılan otomobilin tramvaya yan tarafından çarptığı göründü.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Pişkin sözler: Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum Pişkin sözler: Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.