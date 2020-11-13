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  4. Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete çarptı

Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete çarptı

13.11.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete çarptı

Eskişehir’de kırmızı ışığın yandığını fark etmeyip hızını düşürmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsünün önündeki kamyonete çarpma anı kameraya yansıdı.Kaza, Kütahya-Eskişehir yolu Ömür mevkiinde meydana geldi.

Eskişehir’de kırmızı ışığın yandığını fark etmeyip hızını düşürmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsünün önündeki kamyonete çarpma anı kameraya yansıdı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir yolu Ömür mevkiinde meydana geldi. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntüde, kamyonet sürücüsü kırmızı ışığın yandığını görür görmez yavaşladı. Işığın yeşilden kırmızıya döndüğünü fark etmeyen arkadaki otomobilin sürücüsü ise takip mesafesini korumasına rağmen önündeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete çarptı

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