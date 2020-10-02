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Kırmızı ışığı geçtiler drone’a yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Hatay’da trafik ekipleri drone destekli geniş kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Hatay’da trafik ekipleri drone destekli geniş kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Kırmızı ışıklarda geçen bazı sürücüler dron takibi sonucu ekipler tarafından durduruldu ve haklarında cezai işlem uygulandı.
Trafik ekipleri kentin trafik güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin ana arterlerinde ve kent içi yaya geçişi noktalarında denetim gerçekleştirdi. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’nin drone ile destek verdiği denetimlerde kırmızı ışıklarda geçen sürücüler drone takibi sonucu durduruldu. Trafik kurallarını ihlal eden birçok sürücüye para cezası uygulanırken, drone ile kayıt altına alındıklarını fark edemeyen bir sürücü kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etti. Tır sürücüsü, "Görülmeden, bakılmadan cezamız kesildi. Ambulans geldi bizde yol verdik suçlu olduk" dedi.
Ekipler drone destekli trafik ışıkları denetimlerinin yanı sıra Antakya Bölge Trafik Uygulama Noktasında sürücülerin kontrollerini, Antakya kent merkezinde de yaya geçiş noktalarındaki trafik akışı ile trafik ihlallerini denetleyerek geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.
Diğer yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve güvenliği için bu tarz uygulamaların şehir genelinde belirli periyotlar halinde devam edeceğini, sürücülerin kurallara riayet etmelerini istedi.

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