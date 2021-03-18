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Kırmızı ışığı ihlal eden tır, araca çarptı: 2’si ağır 4 yaralı

18.03.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Kırmızı ışığı ihlal eden tır, araca çarptı: 2’si ağır 4 yaralı

Diyarbakır’da iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal eden bir tır, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı.

Diyarbakır’da iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal eden bir tır, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri 500 Evler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre 16 AA 243 plakalı tır sürücüsü iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal etmesi nedeni ile yeşil ışıkta geçen 21 KD 406 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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