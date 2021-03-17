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’Kırmızı ışık ihlali’ faciası: 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

17.03.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde otomobilin ’kırmızı ışık ihlali yaptığı’ görülüyor.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Enes B.(26) yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç, Dr. Semih Murat Y.(44) idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil yolun kenarında bekleyen iki yaya Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir’i altına aldı. Kazada araç sürücüleri de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan yaya Zehra Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazadan sonra otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı, hafif ticari araç sürücüsünün de tanık olarak ifadesinin alındığı öğrenildi.
Kaza anı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın, ’kırmızı ışık ihlali yapan’ otomobile çarpması, otomobilin de savrularak yayaları altına alması görülüyor.

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