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Kırmızı ışık ihlali kazası: 1 yaralı

30.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya’da kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alparslan Türkeş Bulvarı’na dönmekte olan Ümmühani Kaplan’ın kullandığı 07 LV 116 plakalı BMW marka otomobile, Antalya istikametine seyir halindeki Özer Fil’in kullandığı 07 LA 181 plakalı Renault marka otomobil yandan çarptı. O7 LA 181 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği iddia edilen kazada, araç sürücülerinden Özer Fil yaralandı. Özer Fil, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

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