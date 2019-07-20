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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 04:01 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de, kırmızı ışıkta geçen otomobil seyir halindeki başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.Kaza, saat 01.20 sularında Bahçelievler Mehmet Akif Kavşağında meydana geldi.

Bahçelievler’de, kırmızı ışıkta geçen otomobil seyir halindeki başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.20 sularında Bahçelievler Mehmet Akif Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngören’de kırmızı ışıkta geçen M.S., idaresindeki 41 AAR 486 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta geçti. Daha sonra Eski Londra Asfaltı Mehmet Akif Kavşağı’nda karşı şeritten gelen Y.U, idaresindeki 34 VY 5822 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, M.S.’nin idaresindeki otomobilde yer alan Şermin T., isimli kadın yaralandı.
Kazanın ihbar verilmesi üzerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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