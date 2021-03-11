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  4. Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı sürücü otomobilde sıkıştı

Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı sürücü otomobilde sıkıştı

11.03.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Antalya’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Antalya’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki ticari araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Salih Sanağ’ın kullandığı 07 AOY 262 otomobile, Mehmet Doğan’ın kullandığı 07 AAH 208 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan araç sürücüsü Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Her iki aracın da hurdaya döndüğü kaza, yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan araçların kırmızı ışıkta durduğu, yolun sağından gelen ticari aracın kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptığı görüldü.

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