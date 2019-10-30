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Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde kırmızı ışık ihlali beraberinde kazayı getirdi.Alınan bilgiye göre M.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde kırmızı ışık ihlali beraberinde kazayı getirdi.
Alınan bilgiye göre M. K idaresindeki 50 DC 166 plakalı patates yüklü tır Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halindeyken Aşkale çıkışında bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanmasına rağmen yoluna devam edince ilçe merkezinden yeşil ışıkta yoluna devam eden 80 FY 118 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışma sonrası önündeki aracı yaklaşık 25 metre sürükleyen TIR çarptığı araçla birlikte yol kenarındaki refüje çıkarak durabildi.
Olay yerine gelen esnaf ve vatandaşlar önce ambulansa haber verdikten sonra araç içerisindeki yaralılara yardım ederek sıkıştıkları yerden çıkartıp ambulansa bindirdiler.
Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralanmadı. Hafif ticari araç sürücüsü ve içindeki 3 kişi ise yaralandı.
Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

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