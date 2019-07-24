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Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan yayalardan birinin polislere, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” sözleri, tepki çekti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Saltak ve Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yayalara yönelik denetim yaptı. Yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen kişilere 108'er lira para cezasi verildi. Bir saat süren denetim kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Bazı yayalar duruma itiraz ederek yeşil ışıkta geçtiğini savunurken, bazıları ise cezayı gülümseyerek karşıladı. Ceza yazılmak için kimlik belgeleri istenen bir yaya, polis ekiplerine, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” deyince tepkilere neden oldu.

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Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildiKırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildiKırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi

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