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Kırmızı ışık ihlaline "drone"li tespit

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Isparta'da yol kontrollerinde "drone" ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 sürücüye ceza verildi

Isparta'da yol kontrollerinde "drone"la gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 9 sürücüye ceza verildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırmızı ışık konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında drone ile uygulama başlattı.

Uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 9 sürücüye ceza kesildi.

Sürücülere toplam 2 bin 115 lira para cezası verildiği, uygulamaların farklı tarihlerde devam edeceği öğrenildi.

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ceza drone ısparta kırmızı ışık

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