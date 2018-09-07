Isparta'da yol kontrollerinde "drone"la gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 9 sürücüye ceza verildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırmızı ışık konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında drone ile uygulama başlattı.
Uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 9 sürücüye ceza kesildi.
Sürücülere toplam 2 bin 115 lira para cezası verildiği, uygulamaların farklı tarihlerde devam edeceği öğrenildi.
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